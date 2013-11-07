Сайт о городе, с отзывами пользователей

Добрый день, Серафима!

Нужен сайт, на котором будет вестись каталог организаций города, с отзывами пользователей на эти организации и ответами представителей организаций. Кроме того, будут публиковаться муниципальные новости, различные акции компаний и вакансии. Так же необходимо предусмотреть размещение рекламных баннеров. Подробности в ТЗ. То, что изображено на картинках, это лишь примеры - такая цветовая гамма и расположение блоков НЕ строго обязательны. Дизайн на ваше усмотрение, но лучше в процессе обсуждать. Я буду на связи. Сроки не критичны, тоже обсуждаемы.

Для начала необходимо определиться со стоимостью проекта.

Я прикрепляю оба ТЗ - по вашему шаблону и то, что набросал в качестве примеров.

Буду признателен за ответ по стоимости. Если будут уточняющие вопросы, непременно отвечу.

С уважением, Виктор