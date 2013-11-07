Сайт о городе, с отзывами пользователей

$1000
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка113 просмотров
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Добрый день, Серафима!

Нужен сайт, на котором будет вестись каталог организаций города, с отзывами пользователей на эти организации и ответами представителей организаций. Кроме того, будут публиковаться муниципальные новости, различные акции компаний и вакансии. Так же необходимо предусмотреть размещение рекламных баннеров. Подробности в ТЗ. То, что изображено на картинках, это лишь примеры - такая цветовая гамма и расположение блоков НЕ строго обязательны. Дизайн на ваше усмотрение, но лучше в процессе обсуждать. Я буду на связи. Сроки не критичны, тоже обсуждаемы.

Для начала необходимо определиться со стоимостью проекта.

Я прикрепляю оба ТЗ - по вашему шаблону и то, что набросал в качестве примеров.

Буду признателен за ответ по стоимости. Если будут уточняющие вопросы, непременно отвечу.

С уважением, Виктор

10 лет назад
Vvm5000
Виктор 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$1000
30 дней
Проект городского информационного портала получился интересным и непростым. В процессе работы над ним было добавлено много новых функций, которые в первоначальном задании не были учтены заказчиком. И всё это с легкой руки Серафимы. Кроме того, Серафима зачастую предлагала на выбор несколько альтернативных вариантов реализации той или иной функциональности. Вообще ею было проделано много работы для удобства заказчика. Спасибо за сайт!
Виктор - честный и порядочный заказчик. Он четко ставит задачи, предоставляет исчерпывающие комментарии по ходу работ. В процессе мне приходилось импровизировать под его чутким руководством, так как возникали проблемы с разными компонентами и модулями - приходилось их переделывать под нужды проекта. Результатами я довольна. Желаю Виктору всего доброго и успеха и процветания новому порталу!