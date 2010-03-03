Сайт обучающих видеокурсов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок206 просмотров

Нужен сайт(блог) где будут собраны обучающие видеокурсы, аудио, эл. книги.

15 лет назад
alibon
Алик 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sent1maV
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

sent1maV
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад