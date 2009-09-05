Сайт огненного театра

Ищем надёжного и грамотного исполнителя для создания информационного сайта-портала. Сколько будет стоить подобный сайт и на какие сроки ориентироваться? Немного о проекте. Полное ТЗ в работе, так что пока вкратце: CMS должна быть быстрой, легко ...