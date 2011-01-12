Сайт охранной фирмы

Необходимо создать сайт для охранной фирмы на основе CMS (Joomla приветствуется, но можно и другой главное показать мне возможности админки). Должна быть возможность добавления страниц с легким внедрением php и JS кода.

Пока точного ТЗ нет, но предварительно сайт визитка до 10 страниц, возможно - галерея и калькулятор цен. Основной упор - на дизайн.

Указывать цену в виде: дизайн(не резиновая верстка, ширина 1000px) - n$, верстка(поддержка IE6 не обязательна, но приветствуется) - n$, программирование(настройка установка CMS и модулей, натягивание и подгонка шаблона) - n$.

Ссылка на работы портфолио которые могут заинтересовать.