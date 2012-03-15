Сайт онлайн бронирования услуг в сфере туризма

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок161 просмотр
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Нужно сделать сайт он-лайн бронирования услуг в сфере туризма. Суть самого сайта в том, что человек зашедший на наш сайт сможет себе выбрать любую из понравившихся ему гостиниц отлей и т.д., забронировать ее и тут же произвести оплату через платежную систему. Масштаб: небольшой регион.

Есть похожие на это сайты...Например: www.jomres-demo.net - это демонстративный сайт. Нам нужно что то похожее. http://www.jomres.net/ - это сам сайт системы администрирования. Также уже готовые сайты подобного типа: booking.com

Есть два варианта:

1. На основе вот этой системы администрирования сделать дизайн сайта и "натянуть" его на програму. Т.е. грубо говоря "поженить" прорамму с сайтом.

2. Сделать самому систему администрирования и управления сайтом, дизайн и скрепить всё это. Но это по срокам будет намного дольше.

Работа должна быть сделана качественно и в короткие сроки.

12 лет назад
Overmars
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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