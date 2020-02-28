Сайт онлайн-игры с простым функционалом, 5 страниц

Вот нынешний сайт http://elite-transfer.ru/ , но он ужасно не удобный и непонятный, слепленный из шаблона. В общем кривая ерунда которая никому не нравится Нужен более простой сайт по типу https://gen-tur-kmv.ru/ или https://vremena-goda-kmv.ru/ Главной особенностью является то, что у компании в ...