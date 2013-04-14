Сайт онлайн-журнала

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Завершен1 заявка124 просмотра

Нужен сайт для размещения новостей, статей, фото и видео. Обязательна тесная интеграция с ВКонтакте, рейтинги, голосования

12 лет назад
abalashoff
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа! Все сделано профессионально, четко и в срок. В процессе работы над проектом были предложены решения, которые не входили в ТЗ, но улучшили дизайн и функционал сайта. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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