Сайт организации

Нужно сделать 2 сайта. За каждый плачу 1300 рублей. Задача: с сайта нужно взять информацию, изменить контент, дизайн, вставить новые изображения и статьи. Изменить телефоны и е-майлы. Вставить форум и форму заказа. Сделать нужно быстро и качественно. По ...