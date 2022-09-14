Требуется помощь в создании галереи на сайте WordPress с использованием Elementor Pro. Необходимо воспроизвести дизайн галереи, как на предоставленной картинке. Ожидается точное соответствие образцу и рекомендации по реализации.
Сайт по аренде спецтехники
Здравствуйте.
Нужен сайт под ключ. Подойдет любая платформа или конструктор.
Пример сайта по ссылке https://budcomplect.kr.ua/
Просьба сразу указать приблизительную стоимость, сроки и на чем будете делать сайт
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно створити вебсайт-дошку оголошень з можливістю реєстрації, підписки на різні терміни, фільтрації оголошень та інтерактивними функціями. Користувачі повинні мати доступ до особистого кабінету, де можна додати оголошення в обране, бачити деталі підписки та спілкуватися через чат. Власник сайту має можливість керувати оголошеннями та переглядати історію переписок.Завершен2 года назад
Требуется сделать полную копию сайта с полным функционалом, включая регистрацию пользователей и возможность оплаты на сайте. Проект должен быть выполнен 'под ключ' с учетом всех деталей оригинала.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта или лендинга для автоломбарда. Примеры сайтов включают autolombardn1.ru и zalogator.ru. Опыт работы с проектами в нише автоломбардов будет преимуществом. Укажите ваш опыт в данной сфере.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт для просмотра фильмов и сериалов «под ключ». В дальнейшем будет нужна мобильная версия сайта. Ожидается качественная реализация с возможностью расширения функционала.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка сайта для обучения детей робототехнике на основе LEGO Mindstorm и Arduino. Необходимо собрать и перевести обучающий материал, инструкции, программное обеспечение и видеоматериалы. Сайт будет на WordPress, структура определяется исполнителем. Обучение включает два направления: LEGO Mindstorm и Arduino.Закрыт3 года назад
- $100
Необходимо разработать сайт «под ключ» с использованием выбранного шаблона. Сроки выполнения являются важным фактором. Бюджет фиксированный, возможны доработки за отдельную плату. Требуется минимальная серверная часть с формой обратной связи. Технологии: HTML5/CSS3, возможен фреймворк.Завершен3 года назад
Требуется разработка сайта-визитки, который будет иметь возможность самостоятельного изменения информации и данных. Ожидается создание функционала для удобного редактирования контента.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт3 года назад