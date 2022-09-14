Сайт по аренде спецтехники

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Закрыт43 заявки438 просмотров

Здравствуйте.

Нужен сайт под ключ. Подойдет любая платформа или конструктор.

Пример сайта по ссылке https://budcomplect.kr.ua/

Просьба сразу указать приблизительную стоимость, сроки и на чем будете делать сайт

3 года назад
apartner065
Анна 
35 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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