Требуется доработка сайта на WordPress, посвященного продаже дверей. Необходимо обновить внутренние страницы категорий, добавив новые блоки и фильтры для товаров. Ожидается улучшение структуры и функционала сайта для удобства пользователей.
Сайт по бронированию комментаторов для детского хоккея
Добрый день. Хотелось бы получить сайт, на котором родители смогут заказывать удаленных комментаторов для матчей своих детей. На сайте должен быть список комментаторов с возможностью сортировки по рейтингу, количеству отзывов, стоимость за один матч. Как только заказчик зайдет в профиль выбранного комментатора, у него должна быть возможность посмотреть в какой день и в какое время комментатор свободен и, выбрав свободное время, заказать его. При заказе у заказчика должно появится окно, в котором он должен пропечатать детали матча. У комментатора должно придти после этого уведомление на телефон (например на Вотсап или в телеграмм) с возможность подтвердить заказ, либо отменить его. Также на странице комментатора должно быть указано посредством какого софта он может работать (рестрим, obs ninja, vmix call). Оплата услуг комментатора строго через сайт через сбп или карты мир. Сайт должен забирать 15% с каждой транзакции. Отзывы должны иметь возможность писать только те клиенты, которые делали заказы на сайте. Как-то так вкратце.
Заявки фрилансеров
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