Сайт по доставке Пиццы

Сайт для школы танцев Школа занимается обучение только по одному виду танца - electro dance (Тектоник) Полное тз высылаю при заинтересованности в конкретном исполнителе. Важно учитывать тематику и направленность сайта. Сроки - до 15 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта под ключ аналог http://www.spbpizza.ru
Требования:
1. Запоминающийся простой логотип (проработка названия)
2. Оригинальные рекламные акции
3. Он-лайн заказ продукции
4. Счётчик клиентов с возможностью прем
5. Адаптация сайта под запросы поисковых систем
Предложения, портфолио, цены отправляйте на [email protected]
ICQ 499561309
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