Сайт по карточкам в фигме

$25
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Открыт9 заявок49 просмотров

Нужно сделать сайт по определённым критериям

  1. Преобладает цветовая палитра на карточке. К ней подобраны гармоничные дополнительные цвета

  2. Сайт направлен на целевую аудиторию, решает её проблемы

  3. Сделана главная страница + всплывающие окна (или второстепенная страница)

  4. Учтена особенность Программного продукта

  5. В программном продукте есть удобная навигация

  6. Есть микровзаимодействия

  7. Программный продукт сделан по сетке

    И самый важный критерий - на этот проект есть референсы

FigmaСоздание сайтов
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