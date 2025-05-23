Требуется разработка вебсайта-визитки на основе WordPress для компании, занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием в Дубаи. Сайт должен быть на английском и русском языках и готов до конца июня. Необходимо предоставить примеры аналогичных работ и стоимость исполнения.
Сайт по карточкам в фигме
Нужно сделать сайт по определённым критериям
Преобладает цветовая палитра на карточке. К ней подобраны гармоничные дополнительные цвета
Сайт направлен на целевую аудиторию, решает её проблемы
Сделана главная страница + всплывающие окна (или второстепенная страница)
Учтена особенность Программного продукта
В программном продукте есть удобная навигация
Есть микровзаимодействия
Программный продукт сделан по сетке
И самый важный критерий - на этот проект есть референсы
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