Требуется разработка вебсайта-визитки на основе WordPress для компании, занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием в Дубаи. Сайт должен быть на английском и русском языках и готов до конца июня. Необходимо предоставить примеры аналогичных работ и стоимость исполнения.