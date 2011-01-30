Сайт по недвижимости под ключ

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Закрыт17 заявок263 просмотра

Необходимо разработка дизайна и CMS сайта для размещения объявлений по недвижимости. Необходимо реализовать взаимодействие с Google Maps.

14 лет назад
vicdev
Виктор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров