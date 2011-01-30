Требуется сделать копию (передрать) сайт http://antoniofineza.com/ но с моими картинками фотками и т.д. смс - без разницы, на выбор исполнителя. з.ы. Исчу команду для созд. сайтов с "0" желательно Украины ...
Сайт по недвижимости под ключ
Необходимо разработка дизайна и CMS сайта для размещения объявлений по недвижимости. Необходимо реализовать взаимодействие с Google Maps.
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