Необходима разработка сайта для компании Экосервис груп, работающей в сфере управления отходами. Дизайн уже готов, требуется реализовать функционал: общая информация, форма обратной связи (чат и заявки), раздел услуг (вывоз ТБО, снег и листья, ремонт гидравлики) и товары (продажа контейнеров ТБО).
Сайт по nude клинингу и готовке
Алексей, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить разработать дизайн для сайта:
Сайт по эротическому (голому) клинингу (уборке) квартир и прочих помещений. Помимо уборки со временем хотим ввести услугу по приготовлению завтрака, обеда и ужина, тоже в nude виде, наверно на сайт это стоить оформить сразу, что бы потом не переделывать.
Образец не могу к сожалению показать, потому что из того, что видел ничего не нравится, все ужасно страшные.
Сайт должен выглядеть стильно современно) Должен быть в светлых тонах. Может быть минимализм, хотя точно не уверены. На сайте будут размещены анкеты с фото девушек - уборщиц, но при этом сайт не должен выглядеть как сайт с проститутками или эротическим массажем. У нас не будет никаких интим услуг, они будут строго запрещены.
Услуги приблизительно как на этом сайт, но сам сайт категорически не нравится
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