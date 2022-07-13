Алексей, здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить разработать дизайн для сайта:

Сайт по эротическому (голому) клинингу (уборке) квартир и прочих помещений. Помимо уборки со временем хотим ввести услугу по приготовлению завтрака, обеда и ужина, тоже в nude виде, наверно на сайт это стоить оформить сразу, что бы потом не переделывать.

Образец не могу к сожалению показать, потому что из того, что видел ничего не нравится, все ужасно страшные.

Сайт должен выглядеть стильно современно) Должен быть в светлых тонах. Может быть минимализм, хотя точно не уверены. На сайте будут размещены анкеты с фото девушек - уборщиц, но при этом сайт не должен выглядеть как сайт с проститутками или эротическим массажем. У нас не будет никаких интим услуг, они будут строго запрещены.

Услуги приблизительно как на этом сайт, но сам сайт категорически не нравится

https://hot-cleaning.ru