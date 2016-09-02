Сайт по примеру "под ключ"

Нужен сайт под ключ с написанием админки и адаптивным дизайном для сайта типографии копия printclick . ру написание на фреймворке Оплата только безопасная сделка 'тз и дизайна нет за место него сайт с которого ...
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Нужен сайт с похожим функционалом, с небольшими изменениями.
ovkuse .ru Основной
tvoirecepty .ru (только планировщик меню)
Пишите реальную цену сроки и свои контакты.
Так же хочу отметить
Перед началом работы вместе составляем полное ТЗ, дабы в будущем было и вам и нам проще и не было претензий
ТЗ оплачивается отдельно.
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