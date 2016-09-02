Сайт по примеру "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок238 просмотров
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Нужен сайт с похожим функционалом, с небольшими изменениями.

ovkuse .ru Основной

tvoirecepty .ru (только планировщик меню)

Пишите реальную цену сроки и свои контакты.

Так же хочу отметить

Перед началом работы вместе составляем полное ТЗ, дабы в будущем было и вам и нам проще и не было претензий

ТЗ оплачивается отдельно.

7 лет назад
NTSean
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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