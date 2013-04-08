Сайт по услугам электрика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка116 просмотров

Необходимо создать сайт для услуг электрика. На сайте будут вкладки главная/портфолио/прайс/услуги/

Обратная связь и контакты

12 лет назад
jannino
Иван 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
3 дня
Работать с Евгением понравилось. Сайт сделан по тех.заданию написанным мной от руки, но Женя увидел ту картинку сайта какую я хотел получить в итоге, сайта понравился и я им очень доволен. Еще хотелось бы отметить оперативное реагирование Жени на мои просьбы о внесении поправок при изготовлении сайта... Я думаю в дальнейшем когда возникнет потребность в создании сайта обращусь к Евгению, так же буду рекомендовать его как специалиста в этой области!
Спасибо

Заявки фрилансеров

php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-1)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт с видео

    $2500

    Нужен сайт, позволяющий - размещать видео, аудио, текстовые уроки - просматривать, прослушивать и скачивать уроки - связываться с преподавателями - оставлять заявку на новые уроки и голосовать за уже поданные заявки ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются спецы в веб-студию

    В студию требуются спецы, которые готовы в развитие студии, положить в ее портфолио несколько своих работ. Нужны: ответственные, грамотные, умеющие применять свои знания на практике люди. копирайтеров 5-6 рерайтеров - 5-6 человек ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Бриф и ком. пред по разработке сайта для апт. сети

    Необходимо составить коммерческое предложение по изготовлению современного интернет сайта для региональной аптечной сети. Сроки сегодня до 22.00 по мск Необходимы предложения по сервисам на сайте, возможно дальнейшее сотрудничество по разработке и ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт- каталог

    Здравствуйте! Нужен сайт- каталог, где будет главная страница с новостями, радио и кратким описанием. Далее 34 группы, у каждой своя страничка с аудио, фото, видео и информацией с ссылками. Просмотр, скачивание и т.д. Материала на ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-разработчики Django/Python

    Компания ищет команду или индивидуальных web-разработчиков для платформы Django/Python. Обязателен опыт разработки: интернет-магазинов на этой платформе, интернет-проектов с адаптацией под мобильные платформы, проектов с использованием html5. ...

    DjangoHTMLPython
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта визитки

    Создание сайта визитки. Требования минимальные. Бюджет тоже маленький, всего три рубрики. Присылайте сразу цену конкретную, можно использовать темплейт.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад