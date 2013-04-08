Сайт по услугам электрика

Работать с Евгением понравилось. Сайт сделан по тех.заданию написанным мной от руки, но Женя увидел ту картинку сайта какую я хотел получить в итоге, сайта понравился и я им очень доволен. Еще хотелось бы отметить оперативное реагирование Жени на мои просьбы о внесении поправок при изготовлении сайта... Я думаю в дальнейшем когда возникнет потребность в создании сайта обращусь к Евгению, так же буду рекомендовать его как специалиста в этой области!