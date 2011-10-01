нужен сайт под инфокиоск (работать будет под opera в режиме infokiosk). есть утвержденный эскиз. крупное меню на фоне одной картины. каждое меню имеет под меню. необходимы функции поиска, виртуальная клавиатура, кликабельность фото (увеличение фото), фоновая музыка на главном меню. Все это дело, заполнить контентом (прилагается)

вообщем ничего сложного.

требование знание joomla, портфолио, положительные отзывы и быстро выполения так как срочно надо.

таких проектов еще будет штук 5 если исполнитель справится то пригласим без объявления проекта.

контакты icq 223075197

skype: dsalmaty

оплата 2000руб. вебмани