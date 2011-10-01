Примерное Т.З. выложил, от вас хотелось бы выслушать примерную цену и сроки. Людей без опыта подобной работы, неуверенных в своих силаж и желающих просто попробывать не беспокоить. Кидалы лесом, плачу через гарантов web money, через ...
Сайт под инфокиоск
нужен сайт под инфокиоск (работать будет под opera в режиме infokiosk). есть утвержденный эскиз. крупное меню на фоне одной картины. каждое меню имеет под меню. необходимы функции поиска, виртуальная клавиатура, кликабельность фото (увеличение фото), фоновая музыка на главном меню. Все это дело, заполнить контентом (прилагается)
вообщем ничего сложного.
требование знание joomla, портфолио, положительные отзывы и быстро выполения так как срочно надо.
таких проектов еще будет штук 5 если исполнитель справится то пригласим без объявления проекта.
контакты icq 223075197
skype: dsalmaty
оплата 2000руб. вебмани
Заявки фрилансеров
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