Нужно сделать сайт для продажи уникального спортивного инвентаря. Товаров не много (до 10), также нужен блог, платежная система, доставка. Удобное управление из админки. В основном идея сайта - это презентация продукта, но у пользователей должна быть возможность приобритения сразу на сайте. Сроки и цену обсуждаем.