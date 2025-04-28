Сайт "под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок55 просмотров

Нужно сделать сайт для продажи уникального спортивного инвентаря. Товаров не много (до 10), также нужен блог, платежная система, доставка. Удобное управление из админки. В основном идея сайта - это презентация продукта, но у пользователей должна быть возможность приобритения сразу на сайте. Сроки и цену обсуждаем.

Создание интернет-магазиновСоздание сайтов
4 дня назад
guest_1746688997235
4 дня в сервисе
Был
8 часов назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 дня назад
$3000
7 дней
#1
Сайты «под ключ»

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
3 дня назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
5 отзывов
3 дня назад
Артём
 
17 лет
9 месяцев в сервисе
Был
8 часов назад
1 отзыв
4 дня назад
Стас
 
34 года
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Єва
 
20 лет
7 дней в сервисе
Была
2 часа назад
4 дня назад
Татьяна
 
39 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
4 отзыва
4 дня назад
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
4 дня назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 дня назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
19 минут назад
168 отзывов
4 дня назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 дня назад
Валерия
 
34 года
7 дней в сервисе
Была
час назад
4 дня назад
Евгений
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
4 дня назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
30 минут назад
16 отзывов
4 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
4 дня назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 дня назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
4 дня назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
4 дня назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 дня назад
WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
4 дня назад
#1
Сайты «под ключ»
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
39 отзывов
4 дня назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
4 дня назад
Дмитрий
 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
4 дня назад
Денис
 
46 лет
7 дней в сервисе
Был
35 минут назад
4 дня назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
66 отзывов(-2)
4 дня назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
4 дня назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 отзывов
4 дня назад