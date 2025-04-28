Необходима разработка простого сайта на WordPress с начальным объемом около 10 страниц, включая разделы 'О нас', 'Блог', 'Примеры работ' и 'Контакты'. Имеется детальное ТЗ, готовая структура, прототипы страниц и рекомендации SEO специалистов. Также предоставлен дизайн в фигме и SEO тексты. Ожидается реализация на основе имеющихся материалов.
Сайт "под ключ"
Нужно сделать сайт для продажи уникального спортивного инвентаря. Товаров не много (до 10), также нужен блог, платежная система, доставка. Удобное управление из админки. В основном идея сайта - это презентация продукта, но у пользователей должна быть возможность приобритения сразу на сайте. Сроки и цену обсуждаем.
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