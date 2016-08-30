Привет всем!

Нужен сайт "под ключ". Дизайн + верстка + посадка на движок, т.е. полностью - сайт надо запустить.

Хостинг и прочие мелкие вопросы - могу решить сама, но лучше бы я совсем ничем этим не занималась.

Сайт - интернет-магазин. Тематика - косметика и всякие дамские штучки.

Указывайте ваши расценки или вилку расценок (главная, внутренние), пожалуйста, желательно адекватные:)

Спасибо за внимание!