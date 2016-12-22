Сайт "под ключ"

Привет!

Разработать сайт на основе первых сайтов органической выдачи (не директ) по запросам "пропуск мкад" "пропуск ттк" в регионе Москва.

Процесс разработки такой:

С самого начала вы все делаете, начиная с тз, предлагаете варианты, я утверждаю и идем дальше.

Этапы: разработка тз и концепции, прототип, дизайн, программирование, наполнение, первичная оптимизация, публикация сайта в сети.

Срок: 2 недели

Пока!