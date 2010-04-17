Сайт под ключ

Сайт будет состоять из следующих разделов.

Главная – Форум– Статьи (с под категориями) – Каталоги (с под категориями) – Магазин (минимальный, с подкатегориями, и возможностью в раздел книги вставить витрину от партнерского магазина) - (он-лайн сервис)

В основном желательно связать бесплатные цсм, такие как форум-пхпББ, и каталожные структуры (статьи, каталог, магазин) –на вордпрес. С единой регистрацией, поиском, дизайном.

Дизайн резиновый, с раскрываемыми меню под категорий, примерные сайты ( www.oracle-today.ru ).

Более подробно по запросу. Требуется также сео сопровождение. Указывайте срок исполнения, и стоимость.