Требуется создать копию сайта. 0. Подобрать систему управлению контентом. 1. Требуется полностью повторить дизайн. 2. Подключить готовый функцианал (выпадающие меню и т.д.) 3. Наполнить контентом (сделать перевод с английского языка на ...
Сайт под ключ
Сайт будет состоять из следующих разделов.
Главная – Форум– Статьи (с под категориями) – Каталоги (с под категориями) – Магазин (минимальный, с подкатегориями, и возможностью в раздел книги вставить витрину от партнерского магазина) - (он-лайн сервис)
В основном желательно связать бесплатные цсм, такие как форум-пхпББ, и каталожные структуры (статьи, каталог, магазин) –на вордпрес. С единой регистрацией, поиском, дизайном.
Дизайн резиновый, с раскрываемыми меню под категорий, примерные сайты ( www.oracle-today.ru ).
Более подробно по запросу. Требуется также сео сопровождение. Указывайте срок исполнения, и стоимость.
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