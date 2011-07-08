Сайт под ключ

Добрый день, необходимо реализовать сервис на котором пользователь может создать виртуальный номер телефона для принятия смс-сообщения. Т.е. пользователь заходит на сайт – заполняет форму и получает номер, на который можно отправить смс-сообщение. Для генерации номеров и приема ...
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