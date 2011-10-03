Нужен сайт для свадебного салона... Понравился дизайн сайта www.classiclux.ru Понравился переходы на сайты производителей свадебных платьев сайта www.happybride.ru. Выбран шаблон сайта http://www.marcosalvatori.com/photowhite/#/?section=Home ТЗ прикреплен
Сайт под ключ
Нужен сайт под ключ, все подробности в ТЗ.
От вас: на каком движке будете делать,цена и срок! (без ответов не отвечу)
до 25 календарных дней
Заявки фрилансеров
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