Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать аналог сайта all-codecs.ru "под ключ". Дизайн без изысков, внятный движок. Тексты, наполнение мое.

16 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sir_Michael
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
  • Похожие заказы

  • WebStory

    $500

    Нужно построить сайт знакомвств.Красивый и легкий для пользователей. пример сайта:www.click4.co.il Очень важно что бы сатй не был похож на остальные,и так достаточно есть всего похожего Не уважаю сайты типа "МАМБА"они все на одно лицо Нужна также сильная админка для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт для компании "VID Betta"

    Компания Vid Betta занимаеться продажей gps оборудования GARMIN и внедрением спутникой системы мониторинга грузов, транспорта и персонала GPS-Buddy на тер-рии Оренбурской области. Нам нужен сайт с полным позицианирование нашей компании выше перичисленного. Описание оборудования ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Созданее большого кол-ва сайтов

    Необходимо создать большое количество сателитов, но по частям. Требования: Чистый код Прописание заголовков Возможность вставлять код на всех страницах сразу Реврайт текстов из любых источников, но не более 1 страницы с сайта Не менее 20 страниц на сайте, большее количиство страниц ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт с админкой

    $500

    Будет лежать софт с прямой закачкой с сервера, главное чтоб админка была легкой и легко можно было бы добовлять странички с файлами,

    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен клон сайта

    $450

    Нужен клон www.garish.ru - этого сайта. Функционал сайта должен быть идентичен сайту. Дизайн предоставляется. Форум посадить на движок phpBB. Предоплата 50% после начала работ.(после промежуточного результата) остальное по окончании работ. Сроки сжатые. Пишите примерные сроки и цену. P.S. Рассматриваю предложения фрилансеров только ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад