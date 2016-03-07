Сайт под ключ

Андрей - замечательный человек. Для него приятно было сделать сайт. Общительный, честный, вежливый. Четко поставил задачу и не просил ничего сверх оговоренного. Это очень ценно и я рада, что оказалась полезной и смогла сделать то, что от меня ожидали. Спасибо и до новых встреч :)