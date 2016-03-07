Сайт под ключ

$250
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Завершен1 заявка137 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта на joomla и поставить его на хостинг.

Joomla
9 лет назад
RaiderT
Андрей 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад
$250
3 дня
Серафима справилась на все 100%. Сделала все и даже больше :) Умеет слушать, умеет работать, честная и приятная в общении. Настоящий профессионал! Очень рекомендую!
Андрей - замечательный человек. Для него приятно было сделать сайт. Общительный, честный, вежливый. Четко поставил задачу и не просил ничего сверх оговоренного. Это очень ценно и я рада, что оказалась полезной и смогла сделать то, что от меня ожидали. Спасибо и до новых встреч :)

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
8 дней назад
9 лет назад

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