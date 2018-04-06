Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок201 просмотр
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Нужно создать сайт "под ключ". Тема: криптовалюта, многопользовательский арбитраж. ТЗ прилагаю. 

Обязательно приеры работы с криптой и похожими проетами. 

Бюджет и примеры данной работы сбрасывайте в заявки.

!!!!!(Без примеров работ, и оценочной стоимости, заявки не расматриваю)!!!!

6 лет назад
Kinrilan
Илья 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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