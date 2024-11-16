Нужен сайт под ключ. Без движка. html + css. Упор на дизайн. Тематика услуги фрилансера. Разделы будут - Обо мне Услуги Заявка Контакты и 2 типовых страницы под услуги - 1 страница типовая и меняться будет в дальнейшем только текст , и 1 страница тоже типовая под город, так же будет меняться только текст. Без предоплат. Структуру дам. Максимально помогу. Жду ваших откликов.