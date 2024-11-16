Сайт под ключ без движка. html + css

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок86 просмотров

Нужен сайт под ключ. Без движка. html + css. Упор на дизайн. Тематика услуги фрилансера. Разделы будут - Обо мне Услуги Заявка Контакты и 2 типовых страницы под услуги - 1 страница типовая и меняться будет в дальнейшем только текст , и 1 страница тоже типовая под город, так же будет меняться только текст. Без предоплат. Структуру дам. Максимально помогу. Жду ваших откликов.

CSSHTMLСоздание сайтов
6 месяцев назад
bazilin015
Александр 
41 год
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Мариам
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
28 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад
Азамат
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 месяцев назад
Артём
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
6 месяцев назад
Александр
 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
6 месяцев назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
47 отзывов
6 месяцев назад
Александр
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
15 отзывов
6 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
6 месяцев назад
Никита
 
18 лет
год в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв(-1)
6 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
15 отзывов(-1)
6 месяцев назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 месяцев назад
Дмитро
 
54 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
6 месяцев назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
6 отзывов
6 месяцев назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
6 отзывов
6 месяцев назад