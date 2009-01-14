Сайт под ключ, Исполнитель Москва!

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Структура, тех. задание и примерный вариант дизайна есть.

Сайт с системой управления, позволяющей редактировать информацию в любых разделах сайта, прописывать нужные теги прямо в CMS, создавать любую структуру меню без навыков программирования. Сам сайт 160 страниц текста + интернет магазин 300 наименований продукции. Интернет-магазин с возможностью добавления, удаления и редактирования товаров через контент-менеджер сайта, товар можно поместить в корзину и переслать заказ..

Наполнение сайта текстовой и графической информацией в полном объеме (Материалы предоставляем в электронном виде).

Работы по созданию данного сайта включают в себя разработку дизайн-макета. Адаптацию графических материалов (верстка в HTML) и доработку, установку и внедрение пакета программного обеспечения с единой системой динамического управления контентом на базе веб-интерфейса, позволяющей редактировать информацию в любых разделах сайта, прописывать нужные теги прямо в CMS, создавать любую структуру меню с возможностью создания неограниченного количества страниц без навыков программирования. Оптимизацию кода сайта для поисковых систем.