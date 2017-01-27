Сайт под ключ на тематику продаж авто и автозапчастей.

Сайт должен быть разработан на высоком уровне так чтобы не было желания через год его менять.

Основная цель сайта привлечь новых клиентов и ознакомить старых из наличием авто или запчастей.

На сайте не будет базы автозапчастей максимум форма запроса. База из запчастями будет в будущем разрабатываться на другом проекте.

1) Дизайн.

Цветовая гамма и логотип уже есть разработаны, если у вас будет предложения получше можно подправить или изменить ну не кардинально, так как уже имеется внешняя реклама. Дизайн сайта должен быть прост и лаконичен. Не обязательно делать все с нуля и рисовать в фотошопе, можем купить или скачать готовый дизайн и переделать под нас. Главное чтобы дизайн стильный и хорошо понятен пользователю.

2) Функционал.

Стандартный набор любой CMS + несколько не сложных функций. CMS может быть любая, главный фактор чтобы ее функционал позже можно было легко изменять. Главной дополнительной функцией нужно будет сделать грабер не большого количества информации из украинской авто площадки и импортовать в базу данных на наш сайт.

3) Контент.

Наполнять сайт не нужно.

4) SEO

Есть необходимость о продвижении сайта в поисковых системах.

5) Поддержка сайта

Будет нужно дописывать новые функции и расширять возможности сайта.

Примеры проектов на которые мы ориентируемся будут предоставлены в ЛС.

Просьба обращаться тем фрилансерам у кого есть в портфолио хотя бы несколько работ на высоком уровне.