Сайт под ключ на WordPress

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок63 просмотра

Задача создать клон сайта - 11.doramalive.news как тему на WordPress.

Берем все функции и дизайн, кроме:

  1. Личного кабинета и вырезаем все с ним связанное.

  2. Дополнительно добавляем блок описания дорамы после комментариев.

  3. Плеер добавляем в карточку дорамы после описания (а не по кнопке как у конкурента).

Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите doramalive в заявке.

WordPressСоздание сайтов
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IceBoom28
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