Сайт под ключ на WP или DLE

Вот пример сайта, который интересует:

uverenavsebe.ru

Этот сайт делался специально на продажу, приложил скриншот лота с описанием, будет полезно знать, что и как там. Интересует все тоже самое, но немного в другом виде структура и дизайн конечно же, чтобы избежать плагиата.

Присылайте самые подходящие примеры из вашего портфолио.

Интересуют порталы, интернет журналы. Как я привел в пример.

Сайт был продан в итоге за ~400 зеленых.

Предел такой цены меня устраивает, кто готов, жду ваших предложенй.