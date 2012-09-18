Аналог портала под ключ
Сайт под ключ на WP или DLE
Вот пример сайта, который интересует:
Этот сайт делался специально на продажу, приложил скриншот лота с описанием, будет полезно знать, что и как там. Интересует все тоже самое, но немного в другом виде структура и дизайн конечно же, чтобы избежать плагиата.
Присылайте самые подходящие примеры из вашего портфолио.
Интересуют порталы, интернет журналы. Как я привел в пример.
Сайт был продан в итоге за ~400 зеленых.
Предел такой цены меня устраивает, кто готов, жду ваших предложенй.
Заявки фрилансеров
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