Необходим сайт по типу all.biz, но только на русском языке и под категории услуги и продукты питания . Проект необходимо реализовать и сопровождать.
Сайт под ключ! Php + mysql
Сроки: до 7 дней (через 4 дня beta version) хотя чем раньше тем лучше
Оплата: до 400 баксов (wmz)
Цель: Создать сайт для голосаваний через соц. сети (php + mysql)
Main.png: http://i32.fastpic.ru/big/2011/1016/f6/9f5b752049302531d7e86c4f1ebfd1f6.png
list.png: http://i28.fastpic.ru/big/2011/1016/99/54d78eba6fc4d44110fee0ac2af2d499.png
profile.png: http://i29.fastpic.ru/big/2011/1016/5a/8dd2e832da93c3c97c7d5b00290f405a.jpg
1.jpg: http://i31.fastpic.ru/big/2011/1016/b7/babe8eced46a83712edb13e1a98e07b7.jpg
Главная страница : Из чего должно состоят можно увидеть через картинку main.png, По поводу блока с картинками при направлений он должен увеличиваться и показать сколько рейтинга у юзера, его ФИО
Пример: 1.jpg
Регистрация: Должно состоять:
- Фио
- Загрузка фото (Должен вставляться watermark)
- Контакты
- О себе
-Ссылка для проверки:
Админка: Настройки сайта, управление баннерами (реклам), и проверка загруженных профилей то есть только модерированные профили должны выводиться на сайте… Управление рейтингом (то есть голосами)
Остальные страницы: profile.png Профиль пользавателя с возможностью выбора собственного background, где стоит облачко должно быть голование через соц сети пример: gud.kz
List.png Список участников с данными (Указаны на картинке list.png)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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