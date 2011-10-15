Сайт под ключ! Php + mysql

Сроки: до 7 дней (через 4 дня beta version) хотя чем раньше тем лучше

Оплата: до 400 баксов (wmz)

Цель: Создать сайт для голосаваний через соц. сети (php + mysql)

Main.png: http://i32.fastpic.ru/big/2011/1016/f6/9f5b752049302531d7e86c4f1ebfd1f6.png

list.png: http://i28.fastpic.ru/big/2011/1016/99/54d78eba6fc4d44110fee0ac2af2d499.png

profile.png: http://i29.fastpic.ru/big/2011/1016/5a/8dd2e832da93c3c97c7d5b00290f405a.jpg

1.jpg: http://i31.fastpic.ru/big/2011/1016/b7/babe8eced46a83712edb13e1a98e07b7.jpg

Главная страница : Из чего должно состоят можно увидеть через картинку main.png, По поводу блока с картинками при направлений он должен увеличиваться и показать сколько рейтинга у юзера, его ФИО

Пример: 1.jpg

Регистрация: Должно состоять:

- Фио

- Загрузка фото (Должен вставляться watermark)

- Контакты

- О себе

-Ссылка для проверки:

Админка: Настройки сайта, управление баннерами (реклам), и проверка загруженных профилей то есть только модерированные профили должны выводиться на сайте… Управление рейтингом (то есть голосами)

Остальные страницы: profile.png Профиль пользавателя с возможностью выбора собственного background, где стоит облачко должно быть голование через соц сети пример: gud.kz

List.png Список участников с данными (Указаны на картинке list.png)