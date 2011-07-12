Сайт под ключ (приватно для Hungry_Hunter)

Артем - отличный специалист по Wordpress, всегда готовый качественно и в срок выполнить любые ваши пожелания. Работаем не первый раз и как всегда, все на высшем уровне. Очень доволен полученным результатом. Думаю, будем работать с Артемом еще не раз. Спасибо.