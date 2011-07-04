Сайт под ключ. Продажа и аренда недвижимости

Уважаемые участники, хотелось бы получить от вас предложения по созданию копии интернет портала vipgeo.ru немного на другую тематику сходную с vipgeo.ru. Прошу на сайте написать примерную стоимость, платформу разработки, примерный срок реализации, стоимость отдельно дизайна и ...