Сайт под ключ с дизайном и любой подходящей CMS

$320
Сайты «под ключ»Завершен23 заявки257 просмотров
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Сайт производственной компании.

Бюджет 8.000руб. или 320$

Требования:

1. Любая бесплатная CMS, подходящая под требования и хостинг.

2. Несколько вариантов дизайна в процессе работы.

3. Сроки исполнения - две недели.

4. Многоуровневый каталог продукции с возможностью формирования заявок.

5. Статистика посещений собственная встроенная или любая другая из бесплатных.

6. Остальной набор - статьи, новости, прайс-лист, контакты, обратная связь и т.д.

16 лет назад
elf_danmark
Россия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
click
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$320
8 дней
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вск ок
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