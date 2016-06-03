Сайт под ключ_Строительные материалы и Строительные услуги

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Завершен1 заявка147 просмотров

Необходимо создать сайт под ключ по тематики строительные материалы и строительные услуги. Работу необходимо сделать качественно и в срок.  Количество внутренних вкладок сайта будет составлять более 25 вкладок.

9 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$350
7 дней
Артур, очень отличный исполнитель. Вся работа была выполнена очень качество и в срок. Работаю с Артуром уже третий год, и очень доволен. Всем рекомендую Артура как мастера своего дела. С уважением, Сырым
Спасибо за очередной интересный проект! Все было на высоком уровне, как всегда.

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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