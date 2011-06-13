Сайт под ключ типа купи купон

$400
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок371 просмотр
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Необходимо написать сайт коллективных скидок. Админка, рассылка на почту, Красивый дизайн.

13 лет назад
action777
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$100
5 дней
Советую обратиться! качественная работа, сделано все в короткие сроки, опытный подход к делу, все детали самого процесса обсуждаемы) работа выполнена больше чем на 100%!!! спасибоооооооо)))))))))
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