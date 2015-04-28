Сайт поиска специалиста под ключ

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок162 просмотра

Необходимо сделать сайт под ключ. Аналог upstudy.ru, но проще и не такой масштабный.

Сайт – база данных специалистов в определенной области. Примерно будет 300-500 анкет специалистов

Клиенты смотрят их анкеты, оставляют заявку на услугу, администраторы сайта связываются с клиентом и специалистом, согласовывая сделку.

Сайт получает процент от сделки. Возможность безналичной оплаты пока только через Яндекс деньги и Киви кошелек физ.лицу.

Техническое задание уже написали.

От вас: воплощение его в жизнь и минимальный дизайн-верстка (расположение всех областей для каждой страницы уже изобразили).

Просьба указать в комментарии в какие сроки Вы готовы уложиться. Лучше если меньше 10 дней.

1. Сортировка (расширенный поиск) по пяти параметрам

2. Личные кабинеты

3. Администрирование с различным набором функций (только ответ на заявки/ редактирование отзывов/ полное администрирование сайта)

4. Он-лайн помощник

10 лет назад
asalie_
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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