Сайт поиска специалиста под ключ

Необходимо сделать сайт под ключ. Аналог upstudy.ru, но проще и не такой масштабный.

Сайт – база данных специалистов в определенной области. Примерно будет 300-500 анкет специалистов

Клиенты смотрят их анкеты, оставляют заявку на услугу, администраторы сайта связываются с клиентом и специалистом, согласовывая сделку.

Сайт получает процент от сделки. Возможность безналичной оплаты пока только через Яндекс деньги и Киви кошелек физ.лицу.

Техническое задание уже написали.

От вас: воплощение его в жизнь и минимальный дизайн-верстка (расположение всех областей для каждой страницы уже изобразили).

Просьба указать в комментарии в какие сроки Вы готовы уложиться. Лучше если меньше 10 дней.

1. Сортировка (расширенный поиск) по пяти параметрам

2. Личные кабинеты

3. Администрирование с различным набором функций (только ответ на заявки/ редактирование отзывов/ полное администрирование сайта)

4. Он-лайн помощник