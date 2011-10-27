Сайт-портал совместных блогов (разработка)

Добрый день!

Необходимо разработать портал совместных блогов. Участники данного портала смогут в рамках проекта объединятся и вести общие блоги. Участники, как физически лица, так и юридические.

Бюджет - 50 000 рублей.

Основная тематика – бизнес.

Проект ТЗ будет выслан кандидатам.

Дизайн. Идея главной страницы thismodernromance.com

То есть каждый квадратик с фото – это блог.

При этом обновление новостей в блоге автоматически обновляют содержание квадрата-блога на главной страницы.

Дополнительные функции портала: база данных тематического материала-статей, с подробным рубрикатором, рейтинги, голосование. Внутренние страницы блога также со своей структурой.

Требование к разработчикам:

-обязательно наличие в команде сео специалиста (или наличие знания сео у членов команды разработчика), для консультирования по первоначальной оптиматизации ресурса (расположении контестной и банерной рекламы и проч.)

-креативность, подразумевающая не слепое выполнение тз, а готовность предлагать свое собственное видение на проект.

-оперативная связь.

-заключение договора