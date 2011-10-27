Нужно сделать точную копию сайта seasonvar.ru особенно по функционалу, или написать свой скрипт, или попробовать реализовать это на DLE, думаю там много схожего! Рассмотрим все ваши предложения!!! ICQ: 482-184-616
Сайт-портал совместных блогов (разработка)
Добрый день!
Необходимо разработать портал совместных блогов. Участники данного портала смогут в рамках проекта объединятся и вести общие блоги. Участники, как физически лица, так и юридические.
Бюджет - 50 000 рублей.
Основная тематика – бизнес.
Проект ТЗ будет выслан кандидатам.
Дизайн. Идея главной страницы thismodernromance.com
То есть каждый квадратик с фото – это блог.
При этом обновление новостей в блоге автоматически обновляют содержание квадрата-блога на главной страницы.
Дополнительные функции портала: база данных тематического материала-статей, с подробным рубрикатором, рейтинги, голосование. Внутренние страницы блога также со своей структурой.
Требование к разработчикам:
-обязательно наличие в команде сео специалиста (или наличие знания сео у членов команды разработчика), для консультирования по первоначальной оптиматизации ресурса (расположении контестной и банерной рекламы и проч.)
-креативность, подразумевающая не слепое выполнение тз, а готовность предлагать свое собственное видение на проект.
-оперативная связь.
-заключение договора
Заявки фрилансеров
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