Сайт "прокладка"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок222 просмотра

Требуется сделать статичную html страницу "прокладку" в виде блога под ключ . Пример блога http://okolesica.championat.com/blog/cherdancev_kiev Детали в ЛС.

HTML
13 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров