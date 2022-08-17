Куплен хостинг и доменное имя на ВордПрейс, сайт для психолога нужно сделать по шаблону или перенести с Тильда на ВордПрейс. Куплены на мемберлюкс плагины (школа), которые нужно встроить на этот сайт, привязать оплату, поправить тексты, выровнять, в общем, привести к приличному виду.