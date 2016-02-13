Добрый день! Интересует одностраничный сайт! Интересует переделать: http://xn-------43dcba4bxacnocge6ajk0a0d2au7gvd.xn--90ais/ Нужно чтобы было так, можно точную копию но добавить пару моих идей: http://kitmebel.com.ua/ Сроки 3-5 дней работаю без предоплаты и четко!
Сайт-Рулетка для игры CS: GO
Здравствуйте, меня интересует установка готового сайта рулетки для игры Counter Strike: Global Offensive на хостинг. Для сайта характерны: Возможность авторизации Steam, полностью функционирующий бот, который будет принимать скины(окраска оружия) от игроков и ставить их на сайте, при этом должна оцениваться стоимость этих скинов( исходя из расценок на торговой площадке Steam) и отображаться на сайте. Также важна установка базы данных. Все это уже есть готовое, нужно лишь установить и проверить на работоспособность. Правила рулетки и прочие вещи ( кроме шаблона сайта) должны быть идентичны предложенному ниже сайту(дабы не писать много текста). Цена и прочие детали в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
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