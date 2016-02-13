Сайт-Рулетка для игры CS: GO

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Закрытнет заявок128 просмотров

Здравствуйте, меня интересует установка готового сайта рулетки для игры Counter Strike: Global Offensive на хостинг. Для сайта характерны: Возможность авторизации Steam, полностью функционирующий бот, который будет принимать скины(окраска оружия) от игроков и ставить их на сайте, при этом должна оцениваться стоимость этих скинов( исходя из расценок на торговой площадке Steam) и отображаться на сайте. Также важна установка базы данных. Все это уже есть готовое, нужно лишь установить и проверить на работоспособность. Правила рулетки и прочие вещи ( кроме шаблона сайта) должны быть идентичны предложенному ниже сайту(дабы не писать много текста). Цена и прочие детали в личных сообщениях.

igmlot.ru

9 лет назад
Skinkings
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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