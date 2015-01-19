Сайт с API Яндекс-карт

Есть сделанные в лпгенераторе 3 страницы: 1) http://testlpgenerator.ru/antares/ 2) http://testlpgenerator.ru/OPS-nn/ 3) http://testlpgenerator.ru/videonabludenie-nn/ Есть домен и хостинг на ру-центр. Нужно: 1. Создать копии трех html страничек на моем хостинге 2. Обеспечить работоспособность контактной формы на лэндах (почту дам к которой привязать) Всю графику, ...
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Аналог - moresalonov.ru
У нас будет несколько проще, география только Москва, все метки на карте равнозначны - никакого выделения и т.д. Дизайн будет - примерные макеты - в приложении. По ним можно оценить функциональность будущую.
Основные моменты - это наличие личного кабинета организаций, которые (получив логин/пароль) могут заполнять данные о себе по шаблонам; расширенный поиск по этим данным; возможность отметки своего положения и поиск ближайших организаций.
Заявки без цены и сроков - не рассматриваю. Можно указывать какую-то вилку с расшифровкой вопросов, которые могут конкретизировать цену. Указывайте обязательно CMS\фрэймворк, на которых планируете выполнять.
Спасибо.
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