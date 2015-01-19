Сайт с API Яндекс-карт

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок132 просмотра
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Аналог - moresalonov.ru

У нас будет несколько проще, география только Москва, все метки на карте равнозначны - никакого выделения и т.д. Дизайн будет - примерные макеты - в приложении. По ним можно оценить функциональность будущую.

Основные моменты - это наличие личного кабинета организаций, которые (получив логин/пароль) могут заполнять данные о себе по шаблонам; расширенный поиск по этим данным; возможность отметки своего положения и поиск ближайших организаций.

Заявки без цены и сроков - не рассматриваю. Можно указывать какую-то вилку с расшифровкой вопросов, которые могут конкретизировать цену. Указывайте обязательно CMS\фрэймворк, на которых планируете выполнять.

Спасибо.

9 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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