Сайт с большим количеством flash элементов

Нужен обменник электронных денежных средств. Основные требования автоматизированность админ панель с возможностью в ней редактировать курс валют внесением новой валюты , партнерка обязательна. система скидок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание сайта под ключ с flashe-ем
Сайт аналог для создания http://www.pool.in.ua
Интересует стоимость и сроки.
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