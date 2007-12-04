Сайт с большим количеством flash элементов

Нравится дизайн: www.nlpcenter.spb.ru (без правой колонки) Нужно: стиль как у сайта выше, направленность та же, менее навороченый Срок: 7 дней Задача: Сделать дизайн, посадить на CMS (сейчас закачан какой то битрикс), и наполнить инфой Оплата: предоплату не предлагать, оплату ...