Сайт с функциями соцсети

Здравствуйте, фрилансеры!

Подскажите, на каком движке можно сделать сайт со следующими фичами:

Профили пользователей.

Рейтинги.

Отзывы.

Блоги.

Фотоальбомы.

Личный кабинет.

Личный счет (подразумевается связь с платежными шлюзами и т.п.).

Новости.

Чат.

Форум.

Функционально похоже на биржу фриланса. Площадка для контакта экспертов(консультантов) и их клиентов.

Не все фичи сразу, но чтобы они были возможны для реализации малыми затратами.

Интересует именно готовый движок и/или его доработка.

Напишите предложение по движку и минимальный бюджет "от" для реализации базовых фич.

Оставьте контакты, свяжусь сам.

Подразумевается сотрудничество с разработчиком по запуску-развитию.

Удачного дня!