Сайт с нуля

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Закрыт43 заявки284 просмотра

Ищу опытного(талантливого ) специалиста который сделает сайт, пример: http://www.forklift.com.ua,

Кол-во страниц пока не известно, но сайт должен быть качественны, с форумом, прямой связью: http://www.forklift.com.ua/query/ , и т.д. Сумма оплаты: индивидуально.

Интересуют специалисты только имеющие ПОРТФОЛИО!!!!

13 лет назад
Raskumar
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

vladislav-kpi
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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