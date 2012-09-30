Сайт с объявлениями по недвижимости и строительст.

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Закрыт16 заявок129 просмотров

Нужно создать сайт с обявлениями по недвижимости и строительству по городу и району. Обязательная регистрация пользователей для подачи обявлений, удобный поиск, рекламные блоки.

13 лет назад
gracia-mukachevo
Андрей Грация 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров