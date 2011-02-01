Сайт сервиса коллективных покупок для Германии.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок364 просмотра

Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса, программирование сайта и Лого.

Аналоги: darberry.ru, biglion.ru, groupon.de для Германии.

1.В сайт должны будут интегрированы немецкие платёжные системы.

2.Обязательно партнёрка.

3.Социальные Сети: Одноклассники, Twitter, Facebook к каждой сделке.

Всё остальное как biglion.ru, groupon.de

Бюджет: 1500

14 лет назад
magasin
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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