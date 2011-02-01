Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
Сайт сервиса коллективных покупок для Германии.
Требуется разработать сайт под ключ для сервиса коллективных покупок. Работа включает в себя дизайн сервиса, программирование сайта и Лого.
Аналоги: darberry.ru, biglion.ru, groupon.de для Германии.
1.В сайт должны будут интегрированы немецкие платёжные системы.
2.Обязательно партнёрка.
3.Социальные Сети: Одноклассники, Twitter, Facebook к каждой сделке.
Всё остальное как biglion.ru, groupon.de
Бюджет: 1500
Заявки фрилансеров
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