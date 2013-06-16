Сайт сети ресторанов

$1000
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Завершен1 заявка141 просмотр

Нужно сделать сайт для сети ресторанов по ТЗ

цена вопроса 720 у.е.

12 лет назад
son
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$720
25 дней
Задача выполнена. Поработали отлично, все правки вносились оперативно. Рекомендую, буду сотрудничать.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад

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