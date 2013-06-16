На сайте калькулятор займов+возможность заполнить анкеты, анкета уходит на е-майл. Один шаблон. По дизайну есть логотип и название. Нужен очень лаконичный вариант.
Сайт сети ресторанов
Нужно сделать сайт для сети ресторанов по ТЗ
цена вопроса 720 у.е.
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