Сайт службы доставки на OpenCart

Необходимо сделать лендинг под ключ. Тематика профессиональное средство для удаления лакокрасочных покрытий. На лендинге будет размещаться сам товар, а так же видео о его действии. http://perhim.ru/products/14987695 ссылка на товар для которого будет делаться лендинг